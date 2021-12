Le Mali accepte le déploiement de 1000 soldats tchadiens alors que la France se retire

Après avoir longtemps été réticentes à l’envoie de troupes supplémentaires sur sur leur territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix, les autorités du Mali ont finalement accepté le déploiement de 1000 soldats tchadiens dans le pays.

Dans une déclaration samedi, le ministère malien des affaires étrangères a indiqué que le Tchad prévoyait de déployer des soldats supplémentaires au Mali. Un milliers d’hommes qui renforceraient la lutte anti-terroriste dans la pays et aider à ramener la paix et la sécurité. Cette annonce vient alors que la France est en pleine réduction progressive de sa présence dans le pays et que les autorités de la transition malienne avaient refusé un renforcement de l’effectif militaire de la MINUSMA.

« Le déploiement s’inscrit dans un cadre bilatéral à la demande du gouvernement tchadien pour le renforcement de son contingent dans le nord du Mali suite à la reconfiguration de la force Barkhane », a indiqué le ministère dans un communiqué. Un contingent de 1 200 soldats tchadiens avait été déployé en février au Mali pour lutter contre les groupes djihadistes, mais 600 ont été retirés plus tard par les nouvelles autorités tchadiennes après la mort du président Idriss Déby.

Aussi, il faut noter que les soldats tchadiens représentent près de 1 400 des 13 000 soldats de la force de maintien de la paix des Nations Unies dans le nord et le centre du Mali, où une insurrection islamiste a prospéré malgré les efforts de neuf ans des armées internationales pour la contenir. L’annonce du déploiement des troupes tchadiennes intervient aussi au lendemain du jour à le président français Emmanuel Macron, a annulé sa visite à Bamako, sur fond de tensions avec la junte.