Le groupe Wagner « n’apportera pas la paix au Mali, mais déstabilisera davantage le pays »

Alors que la rumeur sur un éventuel contrat entre le groupe paramilitaire russe Wagner et le gouvernement malien est toujours d’actualité, les Etats-Unis ont clairement fait savoir leur opposition et indiqué que l’arrivée de Wagner détruira le Mali.

« Nous sommes alarmés par un déploiement potentiel des forces du groupe Wagner soutenues par la Russie au Mali. Nous comprenons que l’accord annoncé – qui coûte 10 millions de dollars par mois – détourne de l’argent qui pourrait être utilisé pour soutenir les forces armées maliennes et les services publics pour payer le déploiement des forces du groupe Wagner d’Evgueni Prigozhin au Mali. Les forces de Wagner – qui sont connues pour leurs activités déstabilisatrices et leurs violations des droits humains – n’apporteront pas la paix au Mali, mais déstabiliseront davantage le pays », indique un communiqué du département d’Etat américain.

« Le groupe Wagner, qui est également sanctionné par les États-Unis, a été impliqué dans des abus et des actions qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République centrafricaine (RCA). Par exemple, en RCA, des éléments de Wagner ont commis des exécutions extrajudiciaires de membres de communautés peules à majorité musulmane », assure Washington mettant en garde le Mali contre le groupe privé russe. « Les pays qui connaissent des déploiements du groupe Wagner à l’intérieur de leurs frontières se retrouvent bientôt plus pauvres, plus faibles et moins sûrs. Les cas de la Libye, de la RCA, de l’Ukraine et de la Syrie sont des exemples de l’impact néfaste des déploiements du groupe Wagner », ajoute le communiqué.

Les Etats-Unis tentent encore une fois de dissuader le gouvernement malien de faire appel à Wagner assurant que cela ne fera que dilapider les ressources du pays au profit de personnes qui sapent l’autorité des responsables. « Nous exhortons le gouvernement de transition au Mali à ne pas détourner les maigres ressources budgétaires de la lutte des Forces armées maliennes contre le terrorisme. La richesse du pays – y compris les concessions minières – devrait profiter au peuple malien et ne pas être hypothéquée par des forces étrangères irresponsables qui abusent des populations locales et sapent le contrôle des pays hôtes sur leur propre territoire », appellent les USA.