Le groupe Wagner déploie un Premier contingent de 500 hommes au Mali

Alors que la France et ses alliés européens manifestent leur opposition à l’arrivée de Wagner au Mali, le groupe paramilitaire russe vient de dépêcher un demi millier d’hommes dans le pays.

Selon un rapport de l’agence de presse turc Anadolu, cité par plusieurs médias, la société militaire privée russe connue sous le nom de Wagner, a déployé 500 hommes au Mali. Ce déploiement intervient dans le cadre d’un accord avec les autorités de la transition malienne pour aider dans la lutte contre le terrorisme dans le nord et le centre du pays sahélien.

L’arrivée de Wagner coïncide également avec une déclaration conjointe de plusieurs pays européens qui ont indiqué leur ferme condamnation du recours à des mercenaires pour aider à libérer le Mali. Notons que la mission des éléments Russes sera essentiellement la formation des soldats maliens et le maintien de la sécurité d’institutions et de personnalités.

Le Mali est en proie à des années d’insurrection djihadistes dans ses parties nord et centre et malgré 20.000 soldats étrangers dont 5000 soldats français et plus de 15.000 de l’ONU, la menace persiste et gagne du terrain.