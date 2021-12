Le gouvernement veut propulser le Bénin parmi les grands pays du football

Alors que le gouvernement du Bénin a entrepris la construction de plusieurs stades de foot, il entend doter le pays de deux nouveaux stades aux normes internationales, a indiqué son porte-parole dimanche.

Le porte-parole du Gouvernement Léandre Houngbédji, a révélé que les autorités envisagent de faire du Bénin un pays d’accueil de grandes compétitions internationales de foot. Il a assuré que les plans sont de doter le pays de deux nouveaux stades aux normes internationales en rénovant celui de Porto-Novo et en en construisant un à Parakou.

« On avait dit une vingtaine de stades pour compléter les 22 déjà existants, mais en voyant les perspectives aussi avec la possibilité de faire abriter à notre pays, de grandes compétitions internationales, avec des stades totalement aux normes comme l’exigent la CAF et la Fifa, nous allons refaire totalement le stade Charles de Gaulle à Porto-Novo pour être mis définitivement aux normes. Nous allons aussi faire un grand stade à Parakou aux normes internationales. On va avoir deux grands stades », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Il va sans dire que le gouvernement a dans ses plans de révéler le Bénin dans le football en se servant également des infrastructures. Outre les écureuils, les stades pourraient donc aider à atteindre cet objectif.