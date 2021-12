Le chinois Tik Tok détrône l’américain Google et devient le site Web le plus visité au monde

La popularité de TikTok continue de grossir. Le réseau social plébiscité par les jeunes arrive en tête du classement des sites les plus visités en 2021, devant le mastodonte Google.

Avec un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, l’application du groupe chinois ByteDance arrive en tête du classement des sites les plus visités en 2021, selon la société américaine de services cloud Cloudflare. Elle passe devant le mastodonte Google, un bond spectaculaire. En 2020, elle devait se contenter d’une septième place, derrière Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix et Amazon.

Plébiscité par les jeunes, TikTok est devenu un espace numérique incontournable à la faveur de la pandémie. Un réseau social basé uniquement sur l’image qui monte d’année en année. En 2020, le nom de domaine était septième en termes de visites, le voilà maintenant premier.

Ainsi, le top 5 de 2021 se compose de TikTok, Google, Facebook, Microsoft et Apple. Amazon, Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp les suivent de près et ferment le classement des dix sites les plus consultés cette année. Notons cependant que YouTube a été numéro 1 le 2 février dernier. Uniquement ce jour-là. Pour rappel, c’était en pleine semaine du Super Bowl, très populaire aux États-Unis avec des spots publicitaires très attendus chaque année. Ce même jour, il y avait une vidéo qui faisait le buzz sur YouTube : celle d’une professeure de fitness qui s’entraîne tranquillement alors que derrière, on assiste au coup d’état de Myanmar (Birmanie).

TikTok a commencé à montrer une popularité insolente dès février dernier. Le réseau social prenait, quelques jours par-ci, par-là, la première place en février et mars. Mais Google tenait bon. Cependant, depuis le 10 août 2021, TikTok a définitivement instauré sa “suprématie” en étant le site le plus visité la plupart des jours.

C’est vraiment impressionnant quand on connaît tous les outils et dérivés de Google.com. Cela prouve la popularité incroyable du réseau social. Reste à voir si TikTok arrivera à garder cette première place en 2022 ou si ses utilisateurs finiront par se lasser…