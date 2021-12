Le Bénin signe les contrats relatifs aux travaux de protection de la côte transfrontalière commune avec le Togo

L’Etat béninois a signé lundi 06 décembre, les contrats d’exécution des travaux de protection de la côte transfrontalière Benin-Togo et ceux relatifs au contrôle et surveillance desdits travaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet régional du Projet d’Investissements, de Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA), le Bénin et le Togo ont procédé à la signature de plusieurs contrats d’exécution des travaux pour la protection de leur côte frontalière commune.

La signature des accords de ce projet qui aura nécessité le dynamise et la fédération des énergies entre les autorités des deux pays, marque officiellement le démarrage opérationnel des travaux de protection du segment de côte transfrontalier Agbodrafo au Togo jusqu’à Grand-Popo, de la bouche du Roy au Bénin. C’est aussi, le début d’un nouvel horizon pour les populations des zones frontalières concernées.

Sur le chantier de l’intégration Ouest-africaine, notamment dans la gestion régionale des ressources côtières et des écosystèmes partagés, la République du Bénin et celle du Togo possèdent en commun un littoral de 180 km de long dont 125 km au Bénin. Il se caractérise par une dynamique très sensible aux perturbations d’origines naturelles et humaines. Les littoraux béninois et togolais connaissent donc l’un des plus forts taux d’érosion côtière dans le golfe de Guinée et en Afrique de l’Ouest avec le recul de côte qui peut atteindre 12 à 30m par an aux points critiques. Parallèlement, la zone côtière, à l’instar de l’ensemble des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, est sujette aux inondations et à la dégradation des écosystèmes. Le programme WACA est l’un des projets nationaux élaborés en réponse à ces problématiques.

L’entreprise BOSKALIS INTERNATIONAL BV a été sélectionnée pour la réalisation des travaux de protection côtière pour un montant de 41.646.182.783 francs CFA. Le montant de 1.382.502.130 francs CFA est mis à disposition du groupement d’études du bureau de contrôle INROS-LACKNER pour en assurer la surveillance.