L’autorité de régulation de l’électricité: Talon abroge le décret de nomination de Laurent Tossou

Nommé en 2020 par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon, l’ex directeur général de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE), n’est plus membre du conseil national de l’autorité de régulation de l’électricité. Le décret de sa nomination a été abrogé le 17 Novembre dernier par le président de la République.

A travers un décret pris en conseil des ministres du 17 Novembre 2021 sur proposition du ministre de l’énergie, le président de la République, SEM Monsieur Patrice Talon a procédé à l’abrogation du décret portant nomination de l’ancien directeur général de la Société béninoise de l’énergie électrique, Laurent Tossou du conseil national de l’autorité de régulation de l’électricité.

Ce dernier était devenu membre du conseil depuis le 23 Décembre 2020 où il fut nommé par un décret pris par le président Patrice Talon. En Novembre 2019, il avait quitté définitivement la direction générale de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) et avait passé le témoin à son successeur, Jacques Paradis, nouveau directeur général désigné par la société canadienne Monitoba Hydro International Ltd qui a signé un contrat de gestion de la SBEE avec l’Etat béninois.

Quid de l’autorité de régulation?

L’autorité de Régulation de l’Electricité à pour mission de participer à l’élaboration et à veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l’électricité.

Elle veille aussi bien au développement rationnel et harmonieux de l’offre d’énergie électrique qu’à la protection de l’intérêt général des acteurs du secteur et des bénéficiaires tout en veillant à la qualité et à la continuité du service public. Elle veille aussi à l’équilibre financier du secteur de l’électricité et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité…

Précisons que l’Autorité de Régulation de l’Électricité est un établissement public, un organe indépendant, doté d’une personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous l’autorité du Président de la République.

Son existence vient aux termes des décrets n° 2009-182 du 13 mai 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de l’Électricité et n°2015- 074 du 27 février 2015 portant modification des articles 3, 8, 18, et 19 du décret n°-182 du 13 mai 2009.