L’artiste Congolais Lulendo Matumona alias Général Defao est décédé

Il est sans aucun doute le meilleur danseur de toutes les grandes voix congolaises. L’artiste musicien François Lulendo Matumona alias Général Defao est décédé à Douala au Cameroun, lundi 27 décembre 2021, à l’âge de 63 ans.

De son vrai nom Lulendo Matumona, alias Général Defao, auteur-compositeur-interprète Congolais vient de tirer sa révérence à l’hôpital Laquintinie de Douala de l’âge de 62 ans. Arrivée au Cameroun la semaine dernière pour un spectacle privé, le célèbre chanteur de la rumba congolaise a eu un malaise et a immédiatement été conduit à l’hôpital laquintinie de Douala, selon son porte parole Henry Noël.

L’artiste avait été dans un coma à l’hôpital laquintinie de Douala. Certaines sources rapportent qu’il était diabétique et serait mort suite à des complications liées au Covid-19. Le Général Defao aurait contracté la Covid-19 lors de son séjour au Cameroun.

Biographie de Matumona Lulendo dit Defao

Né le 31 Décembre 1959, Matumona Lulendo entre très jeune dans l’univers de la chanson congolaise et cela à l’âge de 17 ans dans un orchestre dénommé Suka Movema, puis Sorgo Stars, Korotoro et Somo West avant d’atterrir dans le Grand Zaϊko Wawa de Pépé Felly Manuaku en 1981. En 1983, Deafo quitte le Grand Zaiko Wawa pour faire une entrée fracassante dans le Choc Stars de Ben Nyamabo. Il chante à côté du Grand-père Bozi Boziana, Lassa Carlyto, Debaba Mbaki, Djuna Djanna, Nzaya Nzayadio et Monza 1er. Avec Roxy Tshimpaka dit Grand Niawu à la guitare solo et Ditutala à l’animation, c’était le délire, l’extase et la liesse avec la danse Roboti-Robota.

En 1991, il fonde l’Orchestre Big Stars et recrute des musiciens comme: Kamenga, Mbokalia (soliste), Lufu Toto dit Senechal, Kabosse, Jojo, Trocadero, Anthony Sampaϊo, Gipson, Bleu Kinanga, Bakolo Keta, Ladji Son, Adoli… Avec des chansons comme: « Copinage », « Sam Samitanga », « Agence courage », « Maintenance », « Sala noki », « Piss-cass », « Famille Kikuta » et que sais-je encore.

Vers l’an 2000, l’orchestre Big Stars va connaître des sérieuses difficultés. Ses musiciens sont éparpillés à travers le monde tandis que le Général Defao lui va se replier sur en Afrique précisément au Kenya. En 2006 après une longue période, de Defao va sortir un nouvel album intitulé « Nzombo le soir » qui sera suivi en 2010 par l’album « Pur encore » . En 2012, Defao Matumona toujours en solo et à l’étranger va lancer un nouvel album sur le marché intitulé The Undertaker, suivi en 2016 par Any Time. Le 04 Août 2019, Defao Matumona va revenir à Kinshasa, après avoir passé plus de 15 ans à l’extérieur d’aucuns ont qualifié d’exil politique que l’intéressé a toujours nié.