L’ancien président sud-africain Jacob Zuma sommé de retourner en prison

La Haute Cour d’Afrique du Sud a annulé la décision de libérer l’ancien président Jacob Zuma, sur recommandation médicale et lui a ainsi ordonné de retourner en prison pour purger le reste de sa peine.

Alors qu’une décision a été prise pour mettre en liberté conditionnelle pour raisons médicales Zuma, 79 ans, il devra retourner en détention. Ladite décision a été « déclarée illégale et annulée » par le juge Elias Matojane. Le ministère des Services correctionnels a déclaré qu’il étudiait le jugement du tribunal et qu’il ferait en temps voulu de nouvelles déclarations.

L’ancien dirigeant a été condamné à une peine de prison de 15 mois pour outrage au tribunal, après avoir ignoré les instructions de participer à une enquête sur la corruption. Le même mois, la plus haute juridiction sud-africaine a rejeté sa proposition d’annuler la peine. Il a ensuite bénéficié en septembre, une liberté conditionnelle alors que des raisons de santé ont été évoquées dans son dossier.

L’ordonnance de la Haute Cour est intervenue quelques jours après que Zuma a publié un livre dans lequel il a déclaré qu’il avait l’intention de « remettre les pendules à l’heure ». Dans une vidéo publiée vendredi pour promouvoir le livre, Zuma a fustigé le « mensonge sur le travail que nous avons fait », soulignant l’importance pour la société « de savoir ce qui s’est passé ». « Cela ne sert à rien de créer des histoires parce que vous avez une machinerie puissante pour le faire », a-t-il déclaré, assis devant une pile de ses livres, les bras croisés et souriant.

L’ancien président, dont le règne de neuf ans a pris fin en 2018, s’est rendu le 7 juillet pour commencer sa peine de prison, ce qui a déclenché la pire violence que l’Afrique du Sud ait connue depuis des années, alors que les partisans de Zuma en colère descendaient dans la rue. Les manifestations ont causé de graves dégâts matériels après s’être transformées en une colère générale face aux difficultés et aux inégalités qui persistent 27 ans après la fin du régime de la minorité blanche. Plus de 300 personnes ont été tuées et des milliers d’entreprises pillées et rasées.