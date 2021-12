L’Allemagne réfléchit sur le redéploiement de ses soldats au Mali

La ministre allemande de la Défense Christine Lambretch, qui avait annoncé depuis son entrée en fonction, sa volonté de passer en revue les différentes missions de l’armée nationale de la République fédérale d’Allemagne ( Bundeswehr) à l’étranger, souhaite que son pays entame des réflexions sur la présence de ses soldats au Mali.

Le déploiement des soldats allemands à l’étranger pourrait faire l’objet de réflexion au Parlement allemand dans les prochains jours. La ministre de la Défense voudrait que son pays revienne sur la question et réexamine l’objectif de la mission de l’armée allemande au Mali. « Je veux que nous reparlions davantage des mandats (de l’armée allemande, ndlr) au Parlement et que nous réexaminions constamment l’objectif des missions, car les députés envoient les soldats en mission et en portent donc la responsabilité », estime Christine Lambretch, ce dimanche, lors d’une conférence de presse à Vilnius.

«Au Mali, la Bundeswehr a pour mission de former l’armée locale. Nous devons maintenant vérifier si l’entraînement des soldats maliens n’est pas possible de la même façon, et même en mieux, dans un autre endroit, plus sûr pour nos soldats», a ajouté Mme Lambrecht, récemment entrée en fonction dans le cadre de l’arrivée au pouvoir du gouvernement d’Olaf Scholz.

L’armée allemande est présente au Mali avec près de 1.500 soldats, déployés dans le cadre de la mission de formation de l’Union européenne ou de la mission Minusma, dirigée par l’ONU. C’est le plus grand théâtre d’intervention de la Bundeswehr à l’étranger.

L’Otan doit avoir Poutine dans le viseur

En visite au Lituanie ce dimanche, Christine Lambretch a déclaré que l’Allemagne et ses alliés devraient « avoir dans le viseur » le président russe Vladimir Poutine. Elle juge intolérable que Moscou dicte sa loi à l’OTAN. La Russie ne doit pas » imposer ses vues » a l’OTAN, » nous devons résoudre cette situation tendue», insiste Christine Lambretch qui prône aussi un renforcement des sanctions contre Moscou.