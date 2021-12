La Turquie fait don de plusieurs milliers de doses de vaccin Sinopharm au Togo

Dans son élan de renforcer les relations qu’elle entretient avec le Togo, la Turquie a dépêché à l’aéroport de Lomé, le lundi 6 décembre, plusieurs lots de vaccin chinois Sinopharm, afin d’aider le pays à lutter contre la pandémie de covid-19. A travers ce geste, la Turquie s’ajoute aux Etats-Unis qui ont déjà offert, à plusieurs reprises, de vaccin au Togo.

Le Togo a officiellement réceptionné lundi, 210 000 premières doses du vaccin Sinopharm fabriqué en Chine. Ce lot de vaccin, qui est un don de la Turquie, entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le stock de vaccin a été accueilli à l’aéroport de Lomé par le ministre de la santé, Pr Moustapha Mijiyawa, coordonnateur de la CNGR, le Col Djibril Mohaman, l’ambassadeur turc Esra Demir, en présence également des représentants d’organismes internationaux. “Ce don vient renforcer le dispositif vaccinal en cours au Togo. Le défi aujourd’hui c’est la consommation effective des doses disponibles car le risque de rupture de stock est nul actuellement”, a indiqué à cet effet le ministre de la santé.

Ce lot, qui vient en effet s’ajouter au stock déjà en place (plus de 1 million de vaccins), va ainsi participer à la campagne accélérée de vaccination lancée par le Togo. Cette offre, la première de la Turquie, entre dans le sillage du rapprochement et de l’intensification des relations, observés ces dernières années entre Lomé et Ankara.