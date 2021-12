La Russie tire un missile de croisière Kalibr en mer du Japon lors d’un essai militaire

Un sous-marin russe a tiré un missile de croisière Kalibr depuis la mer du Japon vers une zone d’entraînement russe à terre située à plus de 1.000 kilomètres lors d’un essai militaire, a indiqué mardi l’agence de presse RIA.

Un sous-marin russe immergé a lancé avec succès un missile de croisière Kalibr depuis la mer du Japon vers une cible située à plus de 1 000 kilomètres (621 miles), localisée sur un terrain d’entraînement russe à terre, a déclaré mardi l’agence de presse RIA. L’exercice a également impliqué des mouvements secrets et le soutien de navires, d’avions et de drones militaires, a indiqué l’agence, citant la marine russe du Pacifique.

