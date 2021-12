La Russie officialise son retrait du traité «Ciel ouvert» sur le contrôle des armements

La Russie a acté samedi 18 décembre, son retrait du traité « Ciel ouvert ». Quittant le traité, la Russie dit être consciente du travail qui a été accompli afin de sauvegarder sa viabilité.

A travers un communiqué, le ministère des Affaires étrangères russe a confirmé le 18 décembre, le retrait de Moscou du traité Ciel ouvert, qui permet le contrôle des mouvements militaires et des installations stratégiques des pays signataires, entérinant pratiquement la fin de ce traité dont s’étaient déjà retirés les Etats-Unis l’an passé.

La fédération de Russie «sort du traité tout en étant consciente du travail qui a été accompli afin de sauvegarder sa viabilité». «Les trois décennies de mise en œuvre du traité ont démontré l’utilité d’un instrument favorisant le renforcement de la confiance et de la sécurité, et qu’il avait créé des possibilités supplémentaires permettant d’évaluer, de façon objective et impartiale, les potentiels militaires et les activités militaires des Etats membres », note le communiqué.

D’après les autorités russes, les Etats-Unis « sont les seuls responsables de la dégradation du régime conventionnel » sur lequel repose le traité, sa mise en œuvre étant, selon Moscou, «victime d’une lutte interne entre plusieurs groupes d’influence aux Etats-Unis remportée par les « faucons »». Pour la Russie, la politique de Washington vise de manière globale «à détruire les accords précédemment conclus dans le domaine du contrôle des armements ».

« Même dans une situation de violation répétée de l’équilibre des intérêts, des droits et des obligations des Etats membres suite au retrait des Etats-Unis du traité, la partie russe a fait tout son possible pour trouver d’éventuelles solutions de compromis. », souligne Moscou qui regrette ainsi que malgré la volonté de coopération de la Russie, «la discipline de bloc s’est avérée plus importante que les intérêts de la paix et de la sécurité internationale ».

Le traité Ciel ouvert met en place un programme de vols de surveillance non armés sur la totalité du territoire des États parties. Il vise à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle en donnant à tous ses participants, quelle que soit leur taille, un rôle direct dans la collecte d’informations au sujet des forces militaires et des activités qui y sont liées. « Ciel ouvert » est l’un des efforts de plus grande portée au niveau international pour promouvoir l’ouverture et la transparence dans ce domaine.