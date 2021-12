La Côte d’Ivoire va se doter d’une agence spatiale

La Côte d’Ivoire est sur le point de se doter d’une agence spatiale. La future agence spatiale ivoirienne sera co-portée par les ministères de la Recherche scientifique et de la Défense.

A l’ouverture du 2ème forum GMES et Afrique, à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, le lundi 6 décembre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, a annoncé que le pays va bientôt se doter d’une agence spatiale. “Nous sommes en train de travailler sur le projet de création de l’Agence spatiale ivoirienne, parce que c’est une nécessité au regard de notre Plan national de développement (PND)”, a annoncé Pr Diawara.

La future agence spatiale ivoirienne sera co-portée par les ministères de la Recherche scientifique et de la Défense. Elle est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale de recherche, de formation et de développement de l’activité spatiale, pour assurer la sécurité du territoire, la protection de l’environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays, a-t-il souligné. “La Côte d’Ivoire dispose désormais d’un centre national de calcul, permettant le traitement intensif de grande quantités de données satellites“, ajoute le ministre.

La concrétisation de cette agence va ouvrir la voie à des observations spatiales combinées aux observations au sol et aux simulations numériques, qui permettront par exemple de comprendre, surveiller et prévoir l’état de la planète pour s’adapter localement et globalement au changement climatique. Les données spatiales permettent des études d’impacts rigoureuses et d’aide à la décision dans les secteurs clés que sont la ressource en eau, la santé, l’agriculture et l’énergie.

Une agence spatiale est un organisme national ou supranational chargé de coordonner tout ou partie de l’activité spatiale d’un pays ou d’un groupe de pays ayant décidé de mutualiser certaines de leurs activités spatiales.