La Côte d’Ivoire renoue officiellement avec le dialogue politique

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a ouvert ce vendredi, la nouvelle phase du dialogue politique au nom du président Alassane Ouattara. Le dialogue sera transparent et inclusif, selon le chef du Gouvernement.

« Au nom du Président de la République Alassane Ouattara, j’ai lancé aujourd’hui, avec l’ensemble des forces politiques et la société civile, la nouvelle phase d’un dialogue politique national ouvert, transparent et inclusif », a déclaré ce vendredi, le Premier ministre Patrick Achi. « Il consacre l’enracinement irréversible de la démocratie dans notre nation, parce que nous serons constamment dans nos échanges, des artisans minutieux de la paix, des gardiens vigilants de la concorde, il n’y aura au final qu’un seul vainqueur : la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens, plus forts, plus unis et plus solidaires », a-t-il ajouté.