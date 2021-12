La Chine ne craint pas une confrontation avec les États-Unis, Wang Yi

Alors que les relations entre les Etats-Unis et la Chine sont toujours dans une spirale descendante, Pékin assure qu’elle n’aura aucune difficulté à affronter les américains si la situation devait se produire.

Les Etats-Unis accusent la Chine de violation des droits de l’homme contre les minorités musulmanes et ont menacé récemment de boycotter diplomatiquement les Jeux olympiques d’hiver qui se tiendront en Chine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, a indiqué dans un discours prononcé lors du Symposium sur la situation internationale et la diplomatie chinoise de 2021, que son pays n’hésiterait pas à affronter les États-Unis si cela devait se produire.

Le ministre chinois appelle cependant, les Etats-Unis à une coopération mutuellement bénéfique et à un dialogue respectueux. Il a également souligné que les tensions entre les deux pays ne sont que la conséquence des « erreurs de jugement stratégiques » de Washington. « Certaines personnes aux États-Unis ne sont pas disposées à reconnaître que d’autres pays ont le droit de se développer » et à convenir que les deux pays peuvent obtenir des « résultats gagnant-gagnant » et cherchent plutôt à supprimer Pékin, a souligné le responsable chinois.

« S’il y a une confrontation, alors la Chine n’en aura pas peur et se battra jusqu’au bout », a-t-il déclaré. « Le dialogue, c’est bien, mais il doit être égal ; la coopération est la bienvenue, mais elle doit être mutuellement bénéfique », a ajouté Wang soulignant que « la coopération profitera aux deux, tandis que les combats les blesseront tous les deux ». Il a conclu ses propos en commentant les relations sino-américaines, exprimant l’espoir que Washington « remplira ses engagements, gagnera la confiance des autres et travaillera avec la Chine pour explorer la coexistence pacifique des deux grands pays ».

La Chine et les Etats-Unis sont entrées dans une sorte de guerre froide depuis plusieurs années alors que Pékin est devenue une superpuissance mondiale. Les tensions se sont accentuées avec l’arrivée au pouvoir de l’ancien président Donald Trump aux Etats-Unis. Plusieurs sujets opposent les deux pays avec, entre autre, l’économie et la pandémie de Covid-19 au premier plan des disputes. Avec l’arrivée de Joe Biden, les choses ne semblent pas s’être arrangées.