«La Chine continuera à soutenir le Bénin dans son opposition aux ingérences extérieures»

La Chine a insisté sur le fait que le Bénin à le droit de choisir sa propre voie de développement et a apporté son soutien au pays contre les ingérences étrangères.

En marge de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), les chefs de la diplomatie chinoise et béninoise se sont rencontrés et ont discuté de la coopération et de l’amitié entre les deux pays. Dans le même temps, le chinois Wang Yi a assuré à son homologue béninois Aurélien Agbénonci que son pays est décidé à apporter son soutien au Bénin pour mener à bien ses propres réformes et se tracer son propre chemin de développement.

« La Chine apprécie le soutien du Bénin sur les questions concernant ses intérêts fondamentaux et ses préoccupations majeures, et continuera à soutenir résolument le Bénin dans son opposition aux ingérences extérieures et dans le choix indépendant de sa propre voie de développement. La Chine est prête à travailler avec le Bénin pour approfondir la coopération dans divers domaines et s’efforcer d’obtenir de nouveaux résultats dans les relations bilatérales », a souligné Wang Yi.

Il va sans dire que la superpuissance asiatique apprécie le combat d’autodétermination que semble mener les autorités du Bénin et assure de son soutien pour permettre au pays ouest africain de se développer selon ses propres ambitions et non selon des indications étrangères. Une attitude de la Chine que le Bénin assure apprécier tout en soulignant que « nous sommes prêts à étendre une coopération mutuellement avantageuse avec la Chine dans les domaines de l’économie et du commerce, du tourisme, de l’exportation de produits de spécialité, de la formation du personnel et d’autres domaines ».