Kemi Seba: « Paul Biya, c’est la Champions League de la longévité au pouvoir (…)»

Reçu sur l’émission « invité de la semaine » de la chaîne Canal 2 International, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes s’en est pris au président camerounais Paul Biya. Il a dénoncé des repressions sous le régime de Paul Biya qu’il traite du plus vieux président de l’Afrique.

L’activiste franco-béninois qui considère l’Afrique centrale comme la dernière poche de résistance de néocolonialisme en Afrique, Kemi Seba, a passé au peigne fin, les questions d’actualité sociopolitique de la sous-région. Pour lui, le débat sur le franc CFA n’avancera jamais tant que les dirigeants actuels de la sous-région restent soumis aux colons d’hier.

Abordant les sujets ayant particulièrement trait à la vie politique du Cameroun, Kemi Seba a insisté sur le fait qu’il n’est pas partisan d’un regroupement politique si ce n’est que pour la vision du développement et de l’autodétermination de l’Afrique. Il a évoqué les arrestations des manifestants qui ont eu lieu à maintes reprises, ajoutant que c’est regrettable pour la démocratie camerounaise. « A un moment donné, je pense qu’il faut qu’on change aussi la manière de faire. Ca n’honore pas nos dirigeants de se compoter comme ça », a-t-il martelé avant de lancer une pique au président Paul Biya.

« Paul Biya, c’est la Champions League de la longévité au pouvoir, un génie politique très très fort (…) qui sait nouer de diverses alliances non pas pour développer son pays mais pour se maintenir au pouvoir », a-t-il insisté.

Né le 13 février 1933, Paul Biya est le plus vieux président de l’Afrique et a actuellement 88 ans et est toujours président du Cameroun. Il dirige le pays depuis le 6 novembre 1982. Paul Biya, deuxième président du Cameroun, est le 7e sur la liste des présidents les plus vieux du monde, selon Business Insider.