« Je suis idéologiquement et même moralement opposé à Patrice Talon », Richard Ouorou

Certains le disent proche du pouvoir du président Patrice Talon. Son implication personnelle dans le rapprochement Talon-Yayi a renforcé cette perception et lui a même valu des rafales de commentaires insultants de la part de l’opposition. Ainsi, alors qu’on le trouve conciliant avec le pouvoir Talon, Richard Boni Ouorou fit subitement volte face et redevint acerbe dans ses critiques contre la gouvernance du président Patrice Talon. Est ce un scénario politique? Le politologue se prononce et martèle que « tout l’oppose au président Patrice Talon ».

Dans un entretien exclusif accordé à un média de la place depuis Lomé où il s’est établi, le politologue Richard Boni Ouorou clarifie sa position vis à vis du régime de la rupture. L’acteur politique devenu très présent sur l’actualité de son pays d’origine éclaire sur ce qui l’oppose au pouvoir en place dont certains des acteurs seraient selon lui, nébuleux.

A lire aussi: Bénin: Patrice Talon satisfait de la qualité des travaux de construction de Sofitel hôtel

D’abord, il s’agit d’une opposition idéologique contre le pouvoir de Cotonou, indique le politologue. « Patrice Talon, C’est un ultralibéral qui considère l’homme sous sa forme la plus dévalorisante. Moi je suis un progressiste de gauche. Je mets l’être humain au cœur de tous les projets de développement« , confie Richard Boni Ouorou.

Se prononçant sur sa récente posture conciliante avec le pouvoir de Cotonou, le politologue Richard Boni Ouorou estime que cette posture qu’il a adoptée dans l’optique de travailler à un dégel n’enlève rien à son jugement sur le régime de Cotonou.

» Je suis idéologiquement et même moralement opposé à Patrice Talon », martèle -t-il pour rassurer ceux qui le pensent proche du pouvoir

Richard Boni Ouorou ni de la mouvance ni de l’opposition?

La relation du politologue Richard Boni Ouorou avec les leaders de l’opposition au régime de la rupture n’est pas non plus la plus cordiale. Il a même subi des critiques assez sévères de la part de personnalités politiques de l’opposition lors de sa médiation entre Patrice Talon et Boni Yayi. Qu’est ce qui le divise donc avec les leaders de l’opposition?

Sur la question, Richard Boni Ouorou explique: « 90% des Béninois pensent que je suis de l’opposition. L’opposition béninoise n’a que le pouvoir dans le viseur. Les opposants sont comme ceux qui sont au pouvoir. Ils veulent le pouvoir juste dans la perspective de le gérer pour leur égo personnel. Moi je ne suis pas de cette catégorie. Je veux m’imposer dans le débat par mes arguments« , justifie Richard Boni Ouorou.

A le croire, les acteurs politiques de l’opposition n’aiment que les jeunes qui n’ont pas les moyens et dont ils peuvent se servir comme échelle pour atteindre leurs objectifs. Mais ils ont compris, poursuit-il que lui ne compte pas parmi cette catégorie de jeunes. C’est ce qui justifierait selon ses dires, les critiques dont il est objet.