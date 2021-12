Irak: au moins 7 morts dans l’explosion d’une moto piégée

L’explosion d’une moto piégée a tué au moins sept civils et en a blessé quatre autres, ce mardi à Bassora, dans le sud de l’Irak.

Une source sécuritaire irakienne a déclaré mardi qu’au moins 7 civils ont été tués dans l’explosion d’une voiture piégée dans la province méridionale de Bassora. La source, un capitaine de la police de Bassora, a déclaré à l’Agence Anadolu que « les premières informations ont fait état de l’explosion d’un minibus piégé près de l’hôpital gouvernemental républicain, dans le centre de Bassora ».

انفجار وسط البصرة.. pic.twitter.com/xOC7T7Nzbz — Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) December 7, 2021

Irak : Une explosion aurait été signalée à Bassorah, un deux roues pourrait avoir été impliqué, il y aurait des victimes. pic.twitter.com/QlTYbpxX5Q — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 7, 2021

La source, qui a requis l’anonymat, a expliqué que « l’explosion a causé la mort de 7 personnes, selon un bilan préliminaire ». Par ailleurs, les autorités de sécurité n’ont émis aucune déclaration officielle alors qu’aucune partie n’en a revendiqué la responsabilité dans l’immédiat. Bassora, qui est riche en pétrole, connaît une stabilité sécuritaire par rapport aux gouvernorats du nord et de l’ouest du pays, où les cellules de Daech sont actives et lancent des attaques contre des cibles militaires, sécuritaires et civiles.