Interdiction de la fréquentation des maisons closes dans le Couffo: le préfet clarifie son arrêté

Le 21 septembre 2021, le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a pris un arrêté préfectoral interdisant la fréquentation des maisons closes aux mineurs. Cette décision, clarifie l’autorité départementale, vise à réduire les grossesses précoces.

Le Préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a interdit la fréquentation des maisons closes, c’est -à-dire les hôtels, les chambres de passage, les buvettes et les boîtes de nuit par des mineurs dans le département du Couffo. Quelques mois après cette décision, l’autorité préfectorale au micro de Frissons radio précise l’esprit de sa décision.

Selon lui, l’arrêté N°6/026/PDC/SG/STCCD/SAG/SA/002SGG21 portant interdiction de fréquentation des lieux de tolérance par les mineurs dans le département du Couffo est une mesure prise pour lutter efficacement contre les grossesses précoces et autres dérives dans le rang des mineurs.

« Nous, nous ne voulons plus voir les mineurs dans ces lieux. Dans ces milieux, nous avons pris des dispositions. Des policiers républicains, des artisans, des membres APE, plusieurs équipes sont sur le terrain et surveillent, mais surtout au final, nous allons sanctionner et présenter s’il le faut des coupables au procureur de la République », a annoncé Christophe Mègbédji.

Le préfet précise néanmoins les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent être acceptés dans ces lieux. » Vous avez quitté Parakou, vous avez pris par le Couffo pour vous rendre à Cotonou. Vous êtes surpris par la nuit ou vous ne voulez pas rouler nuitamment, alors vous sollicitez une chambre et là vous êtes avec nos filles. Vous devez établir le lien de parenté. C’est-à-dire que vous devez avoir sur vous, la carte d’identité scolaire de l’enfant, vous devez avoir son acte de naissance, vous devez avoir votre pièce d’identité vous-mêmes et on doit vérifier« , a fait savoir l’autorité.