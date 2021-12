Insécurité au Sahel: le Mali pointe du doigt accusateur l’intervention de l’occident en Libye

Dans une interview accordée au journal Essor ce lundi 20 décembre, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a déclaré que le problème de l’insécurité au Sahel, est dû à l’intervention occidentale en Libye.

Le Sahel traverse une période d’insécurité avec à la clé, des attaques terroristes les plus meurtrières du continent africain. Cette situation qui perdure dans le temps, est la conséquence de l’intervention occidentale en Libye, selon les autorités maliennes.

« C’est lié d’abord à l’intervention occidentale en Libye qui a fondamentalement changé la donne et qui a poussé vers un afflux de combattants et de groupes terroristes vers cette région devenue aujourd’hui une menace à la paix à la sécurité, et à la communauté internationale » a déclaré ce lundi, le ministre malien des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop.

Sur le départ des soldats Français, Abdoulaye Diop estime qu’il faudra que le Mali puisse jouer de l’équilibre « qu’on peut trouver que ça soit avec la Chine, la Russie ou avec les pays européens, américains ou asiatiques ». » Nous attendons de la France qu’elle comprenne qu’à Bamako, il y a une autorité de Transition dirigée par le colonel Assimi Goïta. Qu’il y a aussi un gouvernement dirigé par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga », a-t-il insisté.

Pour rappel, la France avait annoncé courant juin 2021 son intention de réorganiser son dispositif militaire au Sahel. Dans cet élan, l’armée française a déjà quitté trois bases qu’elle occupait au Mali. Une rencontre entre Emmanuel Macron, le président français et Assimi Goïta président de la transition au Mali avait été annoncée la semaine dernière avant d’être finalement annulée pour des raisons qui restent inconnues.