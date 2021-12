Indice de prospérité 2021: le Bénin fait un bond qualitatif selon le rapport de Legatum Institute

En 10 ans, la République du Bénin a connu une progression de 10 places en ce qui concerne le rapport Legatum Prosperity Index 2021; entendez rapport d’indice de prospérité.

Selon le rapport 2021 d’indice de prospérité, la République du Bénin est passée de la 123ème place en 2020, à la 119ème place en 2021. Un bond de 4 places qui indique une constante progression du pays depuis 2011. Le Bénin doit ce bon score en partie aux conditions d’entreprise. En effet, dans ce domaine, le pays occupe la 80ème place même si en termes de capital social, il est à la traîne en se logeant à la 151è place.

Il en est de même pour les conditions de vie où le Bénin occupe la 143ème place. Le pays a enregistré ses meilleures performances sur le terrain de la gouvernance, de la sûreté et de la sécurité. En matière de gouvernance par exemple, le Bénin occupe le 70ème rang.

En ce qui concerne la sûreté et la sécurité, le pays occupe la 65ème place. Pour ce qui est des libertés individuelles, le Bénin occupe la 80ème au classement selon le rapport. Il est important de préciser que la 119 place occupée par le Bénin est son classement général après le cumul de tous les autres indices. Il devance la Côte d’Ivoire qui n’est que 120 ème au classement.

Quid de l’indice de prospérité…

Le Legatum Prosperity Index analyse les performances des pays étudiés à travers 67 éléments axés sur les politiques, mesurés par 300 indicateurs au niveau des pays. L’indice permet de construire une image complète de la prospérité, dans ses dimensions institutionnelles, économiques et sociales.

Les indicateurs utilisés dans l’Indice sont organisés en 12 piliers regroupés en trois domaines essentiels à la prospérité :

sociétés inclusives : sûreté et sécurité, liberté personnelle, gouvernance et capital social ;

économies ouvertes (environnement d’investissement, conditions d’entreprise, infrastructure et accès au marché, et qualité économique) ;

personnes habilitées : conditions de vie, santé, éducation et environnement nature.

L’indice permet aux pays du monde d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses afin de déterminer les choix économiques et stratégiques à mener pour renforcer les sociétés inclusives, les économies ouvertes et la capacité des populations à générer davantage de prospérité. L’ambition de Legatum Institute est ainsi d’aider les dirigeants du monde entier à définir leurs programmes de croissance et de développement.

Il importe de préciser que le Legatum Prosperity Index est réalisé par Legatum Institute, un organisme de bienfaisance éducatif indépendant fondé et financé en partie par la société d’investissement privée Legatum.