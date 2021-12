Inde: le compte Twitter du Premier ministre Narendra Modi piraté

Le compte Twitter du Premier ministre indien Narendra Modi a été « très brièvement piraté « , a déclaré le bureau du Premier ministre (PMO) dans un tweet tôt dimanche. Le compte a maintenant été rétabli et les tweets ont été supprimés

L’affaire a été portée à l’attention de Twitter et le compte Twitter personnel du Premier ministre, @narendramodi, a été immédiatement sécurisé, a indiqué le PMO indien dans son tweet, ajoutant que tout tweet partagé pendant la brève période où le compte a été piraté doit être ignoré. Le compte Twitter du Premier ministre Narendra Modi a été piraté aux premières heures de dimanche, 12 décembre 2021.

Plusieurs utilisateurs ont partagé les captures d’écran du compte Twitter piraté qui affirmait que « l’Inde a officiellement adopté le bitcoin comme monnaie légale ».

Le tweet, aujourd’hui supprimé, disait : « L’Inde a officiellement adopté le bitcoin comme monnaie légale. Le gouvernement a officiellement acheté 500 BTC et les distribue à tous les résidents du pays ». Cependant, le compte a été récupéré plus tard et le bureau du Premier ministre a déclaré que les tweets devaient être ignorés.