Inde: à 104 ans, elle réalise son plus grand rêve, apprendre à lire et écrire

Une femme vivant à Kerala, dans le sud de l’Inde, a réalisé son plus grand rêve à l’âge de 104 ans. Kuttiyamma a obtenu la note 89% lors de son examen d’alphabétisation.

C’est un exploit, et un rêve qui devient réalité, pour Kuttiyamma, une indienne de 104 ans, qui a commencé à apprendre à lire et à écrire il y a un an à peine. Elle a déclaré avoir toujours voulu apprendre à lire et à écrire, selon BBC News. « J’essayais de lire l’alphabet dès que j’en avais l’occasion, mais je n’ai jamais vraiment pu apprendre, car je devais m’occuper des tâches ménagères”, a-t-elle expliqué à la BBC.

À l’âge de 16 ans, ses parents l’ont mariée, mais sa vie n’a pas changé pour autant. Au sein du ménage, Kuttiyamma a continué de s’occuper des tâches du quotidien, depuis l’arrachage des mauvaises herbes, jusqu’au nourrissage des animaux. “Je ne pouvais donc aller nulle part, et ne pouvais pas étudier non plus”, raconte-t-elle.

Il y a un an, l’indienne a commencé à apprendre à lire et à écrire. “Je m’asseyais à côté de mes petits-enfants et je les observais attentivement pendant qu’ils étudiaient”, se souvient-elle. Avec le soutien de l’État, elle a suivi une formation d’alphabétisation et a obtenu 89 sur 100 à l’examen. Le cours est équivalent à l’enseignement primaire et comprend les alphabets malayalam, la capacité d’écrire sa propre adresse et les mathématiques de base. Elle a également réussi à obtenir des notes complètes en mathématiques.

Aujourd’hui, à 104 ans, elle sait enfin lire et écrire, ce qui était l’un de ses plus grands rêves. Une réussite qui a valu les félicitations du ministre de l’Éducation et du Travail du Kerala, Vasudevan Sivankutty.