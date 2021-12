Il se fait expulser d’un avion pour avoir porté un string en guise de masque sanitaire (Vidéo)

Un passager d’un vol United Airlines qui portait un string rouge sur le visage en guise de masque a été contraint de débarquer avant le décollage à l’aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, ont rapporté jeudi des médias locaux.

