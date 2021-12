Huit soldats et des dizaines de terroristes tués lors d’une attaque dans l’ouest du Mali

Les forces armées du Mali ont indiqué jeudi que plusieurs soldats ont été tués lors d’une attaque contre une patrouille dans l’ouest du pays. Aussi plusieurs dizaines de terroristes ont péri dans cette attaque.

Dans un communiqué rendu public jeudi, l’armée malienne a indiqué que « une unité FAMa en opérations dans la zone de Guiré a été accrochée par un groupe armé terroriste suite à une attaque complexe à l’Engin Explosif Improvisé (EEI) et aux armes lourdes ». Dans le même communiqué, l’armée indique que ses éléments ont apporté une riposte énergique face à l’attaque « et a pu, malgré les pertes enregistrées dans ses rangs contenir la manœuvre des assaillants en leur infligeant une lourde perte ».

« Le bilan annoncé hier a évolué de 04 à 08 morts, 07 blessés et 02 véhicules détruits. Côté assaillants, 31 corps découverts ce matin sur le terrain, des armes et des munitions récupérées », indique l’armée. Elle assure également que « le ratissage est en cours dans la zone. L’Armée de l’Air est intervenue et a procédé à des frappes aériennes dans la zone sur des refuges terroristes dont le bilan n’est pas encore disponible ».

Le Mali est en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années et malgré les gros moyens militaires déployés par le pays et ses alliés européens dont la France, la menace persiste et continue de semer la désolation dans le pays pauvre du Sahel.