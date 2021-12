Harnaaz Sandhu, Miss Inde, sacrée Miss Univers 2021

Miss Inde, Harnaaz Sandhu, a été couronnée Miss Univers dans la ville israélienne d’Eilat lundi. Harnaaz Sandhu, Miss Inde, a remporté la distinction suprême en devançant Miss Paraguay, Nadia Ferreira, et Miss Afrique du Sud, Lalela Mswane.

C’est dans la nuit de dimanche à lundi que se jouait la couronne de Miss Univers dans la ville israélienne d’Eilat. L’enjeu était de taille : devenir la 70ᵉ Miss Univers de l’histoire. Au terme de la compétition à laquelle ont participé des femmes de 80 pays, Harnaaz Sandhu, la prétendante originaire de l’Inde, a été sacrée Miss Univers 2021. La reine de beauté succède à la mexicaine Andrea Meza, élue en mai dernier. Les représentantes paraguayenne et sud-africaine complètent le podium.

À noter que pour la première fois, le concours se déroulait en Israël. De ce fait, la préparation du concours n’a pas été de tout repos. Plusieurs appels au boycott des candidates avaient été lancés. Le ministère sud-africain des Sports, de la Culture et des Arts avait exhorté sa représentante à refuser l’invitation, déplorant « les atrocités commises par Israël contre les Palestiniens ».

