Haïti: libération de trois des 17 otages américains enlevés par un gang

Alors que plusieurs missionnaires étrangers avaient été enlevés en Haïti en octobre, trois d’entre eux viennent d’être libérés par les ravisseurs, selon un communiqué de la mission pour laquelle ils travaillaient.

Le Christian Aid Ministries, basé en Ohio, a indiqué dans une déclaration, que les trois otages libérés en Haïti étaient « en sécurité et semblaient être de bonne humeur ». « Nous remercions Dieu que trois autres otages aient été libérés hier soir », a déclaré le communiqué publié lundi. « Comme pour la version précédente, nous ne sommes pas en mesure de fournir les noms des personnes libérées, les circonstances de la libération ou tout autre détail. »

Il s’agit d’une deuxième vague de libération de ces missionnaires enlevés par un gang haïtien. En effet, une première vague de deux otages avait été libérée le 21 novembre. Cela fait en tout cinq otages en liberté sur les 17 personnes au total kidnappées. « Veuillez continuer à intercéder pour ceux qui sont toujours détenus ainsi que pour ceux qui ont été libérés. Nous aspirons à ce que tous les otages soient réunis avec leurs proches », a déclaré le groupe religieux.

L’enlèvement de masse a eu lieu le 16 octobre lorsqu’un groupe armé a kidnappé 16 missionnaires américains et un citoyen canadien qui visitaient un orphelinat, leur bus a été saisi dans une ville appelée Ganthier à Port-au-Prince. Le gang haïtien connu sous le nom de 400 Mawozo, l’un des gangs les plus anciens et les plus dangereux du pays, a exigé un million de dollars chacun pour leur libération. On ne sait donc pas si une rançon a été payée pour ceux qui sont libres.