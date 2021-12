Guinée: sous pression de la CEDEAO, la junte militaire dévoile la feuille de route de la transition

La junte militaire au pouvoir en Guinée, a dévoilé samedi, la feuille de route de la transition, après plusieurs mois de pression de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Mais dans le communiqué officiel, aucune date n’a été mentionnée pour l’exécution des grandes lignes de la feuille de route.

Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya comble partiellement les attentes de la CEDEAO. L’organisation sous-régionale avait exigé de la junte militaire de Conakry, une feuille de route de la transition, libération sans condition d’Alpha Condé et la tenue d’élections dans un délai de 6 mois. Parmi les exigences de la CEDEAO, une a été satisfaite par les autorités de Conakry.

En effet, le Premier ministre guinéen Mohamed Béavogui, a présenté samedi au président Mamadi Doumbouya, la feuille de route du gouvernement pour la transition. « La feuille de route porte sur cinq axes : la rectification institutionnelle ; le cadre macroéconomique et financier ; le cadre légal et la gouvernance ; l’action sociale, l’emploi et l’employabilité ; les infrastructures et l’assainissement », explique le communiqué officiel.

Formation du conseil national de transition, rédaction de la nouvelle constitution, mise en place de l’organe de gestion des élections, établissement du fichier électoral, organisation du référendum constitutionnel, sont, entre autres, les étapes de la feuille de route pour assurer la transition.