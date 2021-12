Guinée: l’ex chef de la junte Moussa Dadis Camara est de retour, après 12 ans d’exil

Après 12 ans d’exil, le capitaine Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte guinéenne est rentré à Conakry ce mercredi. En exil au Burkina Faso depuis la tentative d’assassinat dont il a été victime fin 2009, l’ex président de la transition Moussa Dadis Camara, est inculpé dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

Parti ce matin de Dakar, l’avion transportant le capitaine Moussa Dadis Camara, s’est posé aux alentours de 13 heures, sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Selon Mosaiqueguinee, l’ancien chef de la junte guinéenne a été acclamé à sa descente d’avion par une délégation conduite par le directeur général de la police Malick Koné, en présence de ses partisans en liesse fortement mobilisés.

Ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), la junte militaire au pouvoir après la mort de Lansana Conté, le « capitaine » fait partie d’une vingtaine d’officiers de l’armée inculpés par la justice dans une affaire de massacre de civils. Les faits se sont déroulés le 28 septembre 2009 à Conakry lors d’une manifestation de l’opposition contre son régime. Plusieurs rapports évoquent plus de 150 personnes tuées et plus de 100 femmes victimes de viol.

Le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré au pays quelques jours après le retour de Sékouba Konaté, son ministre de la Défense devenu son successeur, arrivé à Conakry le 18 décembre dernier. Ce retour d’exil – dont les concernés ont formulé la demande – avait été autorisé par les militaires actuellement au pouvoir en Guinée depuis le renversement d’Alpha Condé en septembre dernier.