Guinée: Alpha Condé serait évacué d’urgence en Turquie dans un état critique (Sources)

Selon les informations rapportées par les médias et certaines sources guinéennes non officielles, l’état de santé de l’ancien président guinéen Alpha Condé, se serait détérioré et il serait évacué vers la Turquie.

La santé de Condé en Guinée Conakry se serait détériorée et l’homme politique serait dans un état critique selon plusieurs sources locales. L’ancien président a été déchu à la suite d’un coup d’Etat alors qu’il entamait la première année de son troisième mandat présidentiel controversé. Longtemps gardé par les militaires putschistes, il a été autorisé à retourner chez lui il y a quelques semaines et assigné à résidence.

De sources non officielles, on apprend que Condé serait très malade et cela a suscité une évacuation sanitaire vers la Turquie via le Maroc. Toutefois, d’autres médias assurent que l’ancien opposant devenu président, serait toujours à Conakry mais effectivement alité. Pour l’heure, aucune information officielle n’est encore disponible.