Gambie: première élection présidentielle après l’éviction de Yahya Jammeh

La Gambie doit tenir une élection présidentielle le samedi 4 décembre prochain et l’Union africaine a envoyé plusieurs observateurs dans le pays pour s’assurer du bon déroulement du scrutin.

Depuis le départ du pouvoir de l’ancien président de la Gambie Yahya Jammeh en 2017, le pays le plus petit de l’Afrique va tenir samedi, sa première élection présidentielle. Six candidats participent à cette élection présidentielle dans l’espoir de gouverner le pays de plus de 2 millions d’habitants. Le président actuel du pays Adama Barow, qui est candidat à sa propre succession, doit faire face à l’adversité de cinq autres candidats sérieux dont beaucoup sont d’anciens alliés.

Barrow a cherché une alliance avec l’ancien parti de Jammeh en septembre, une décision dénoncée par les militants des droits. Jammeh, cependant, a déclaré qu’il n’approuvait pas l’alliance et avait formé un parti rival, nombre de ses partisans espérant qu’il reviendrait d’exil. Les favoris de cette élection sont le président sortant et le chef du Parti démocrate uni, Ousainou Darboe.

L’Union africaine a déployé des observateurs pour superviser le déroulement de l’élection afin d’en garantir la crédibilité. « La mission d’observation électorale de l’Union africaine (AUEOM) est en République de Gambie pour observer le 4 Décembre 2021, l’élection présidentielle à la demande du Gouvernement de la République de Gambie. La MOEUA comprend neuf (9) observateurs à long terme (LTO) et 60 observateurs à court terme (STO) de 30 États membres », indique un communiqué de l’UA.