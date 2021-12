Gabon: l’animateur et expert en sciences occultes, Patrick Nguéma Ndong, a tiré sa révérence

Patrick Nguéma Ndong, la Star de la radio panafricaine Africa N°1 et expert en sciences occultes, est passé de vie à trépas. Le célèbre animateur est décédé à Libreville ce 23 décembre des suites d’une maladie.

La presse africaine et en particulier celle gabonaise est en deuil. Le célèbre présentateur de radio Patrick Nguéma Ndong a lancé son dernier soupir à l’âge de 64 ans le 23 décembre 2021. L’homme qui s’est révélé à travers « Les aventures mystérieuses » diffusées sur les ondes de la radio panafricaine Africa N°1 dans les années 80-90 était malade depuis plusieurs années et même annoncé faussement mort, il y a quelques mois.

Détenteur d’un master de littérature comparée et d’études religieuses de l’université d’Indiana aux États-Unis, il a publié un livre titré «Rêves de serpent». Mais il était aussi connu comme un maître en Karaté shotokan et en Viet vo dao, un art martial vietnamien dont il était 5e dan.

Né à Royat (France) en 1957, le franco gabonais a bercé l’enfance et la jeunesse des dizaines de milliers d’africains (francophone surtout) à travers son émission « L’aventure mystérieuse », un film radiophonique d’une originalité étonnante. Ce film sonore a été diffusé durant plus de 20 ans sur les ondes de la radio panafricaine qui était captée dans toutes les capitales de l’Afrique francophone et même à Paris.