France – Présidentielle: Marine Le Pen se moque d’Eric Zemmour et estime que sa candidature est «inutile»

Marine Le Pen n’a pas tardé à réagir à propos de la décision d’Eric Zemmour d’être candidat à l’élection présidentielle de 2022 en France. Selon elle, cette candidature est inutile et dénuée de dynamique.

Le polémiste et journaliste français Eric Zemmour a annoncé mardi, sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 en France pour selon lui, réhabiliter le pays afin que les français puissent s’y sentir chez eux. Après une vidéo d’annonce qui est déjà visée par des plaintes de toute part pour des images utilisées sans autorisation, et son interview par la chaîne de télévision TF1 qui semble-t-il ne lui a pas plu, Marine Le Pen n’a pas tardé à réagir, lui souhaitant un ironique « bienvenu en politique ».

Mercredi sur la chaîne LCI, Le Pen a commenté l’actualité Zemmour indiquant qu’il « est ambigu, parce que la réalité c’est qu’il a créé sa campagne sur une multiplication de provocations, de propos chocs, de propos même parfois choquants et il se plaint aujourd’hui quelques heures après avoir annoncé sa candidature, qu’on le ramène à ses provocations et à ses propos choquants ».

« L’exercice d’intervieweur est plus facile, semble-t-il, que celui d’interviewé », ajoute-t-elle dans un entretien publié le même jour dans Le Parisien. La représentante du Rassemblement national estime que la candidature de l’ancien journaliste n’a « plus d’élan, plus de dynamique et qu’en réalité, elle est devenue inutile ». Une déclaration de la patronne du RN dans laquelle elle a appelé Zemmour à un rassemblement lui indiquant qu’il y a plusieurs manières de servir son pays que d’être président.