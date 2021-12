France: par un arrêté, un maire interdit à la neige de tomber sur sa commune, une bourgade

Ce lundi 6 décembre 2021, le maire de la commune de Cerdon, une commune française, située dans le département de l’Ain, a signé un arrêté insolite. Celui-ci interdit tout simplement à la neige de tomber.

Marc Chevant, maire de Cerdon dans l’Ain, une ville située à 136 km de Paris, a signé ce lundi ce texte qui rend illégale toute chute de neige. Un texte surtout symbolique, rédigé pour dénoncer les difficultés que rencontrent sa commune alors que l’hiver s’y installe.

Un village coupé du monde

C’est sur le ton de l’humour que le maire a souhaité faire part de son impuissance face à la situation que la bourgade de 800 personnes traverse depuis quelques semaines. En effet, alors que la neige commençait à tomber sur les hauteurs, le tracteur municipal est tombé en panne rendant le déblayage des routes impossible. Dés lors, plusieurs habitants ont été coupés du monde durant plusieurs jours, certaines habitations ont même été privées d’électricité trois jours de suite. La municipalité a alors été inondé de réclamations et de plaintes des habitants incitant le maire a poussé “un coup de gueule” en interdisant la neige.

Le document officiel décrit ainsi les flocons comme des particules constituées d’eau glacée qui tombent sur le sol et revient également sur “les remarques insistantes d’une partie de la population qui trouve que la neige est froide, qu’elle mouille et qu’elle glisse”. Le décret dénonce également l’attitude des nouveaux arrivants ayant fait le choix de venir vivre à la campagne mais se croyant “toujours dans le centre de Lyon”.

“Je n’avais aucune expérience en politique”

Interviewé par France 3, Marc Chevant, le maire, a expliqué plus sérieusement que gérer la situation n’était pas évident du tout. “Je n’avais aucune expérience en politique avant d’être élu en 2020. Nous devons nous débrouiller seuls”. Il confesse également être “perdu dans un dédale administratif de lois, de normes et de règlements absurdes”. “Le fait que le gouvernement ait privé les communes de leur autonomie financière, il est difficile d’investir 150 000 euros dans un matériel de déneigement neuf sans devoir renoncer aux autres investissements tout aussi indispensables pour l’avenir de Cerdon” conclut le maire. Par manque de moyens financiers, la commune a été contrainte de louer un tracteur, ce qui à terme lui reviendra plus cher…