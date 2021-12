France: le candidat à la présidentielle, Éric Zemmour annoncé en Côte d’Ivoire

Le polémiste Éric Zemmour, qui a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle en France, est attendu à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire ce mercredi 22 décembre 2021. Il devrait être reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Le journaliste d’extrême-droite présenté comme un rival de Macron aux prochaines élections, Eric Zemmour, est attendu à Abidjan, ce mercredi. Il a décollé de Paris à 14h56 à bord du vol AF702 de la compagnie Air France. Son programme n’est pas détaillé, mais il devrait s’entretenir avec le président Alassane Ouattara.

Eric Zemmour est connu depuis des années pour son rejet et son inquiétude, qu’il ne cache pas, des aspects culturels auxquels adhèrent les membres des communautés musulmanes de France, en commençant par les rituels religieux et en terminant par leurs noms et leur langue.

S’engageant pour la présidentielle, Eric Zemmour est devenu le polémiste « Spécial One » de la France. Il ne manque point d’occasion pour animer la toile et se mettre au devant de la scène médiatique. Il est encore tôt, et la campagne officielle est encore dans plusieurs mois, mais la course pour l’avenir de la France a déjà commencé avec Zemmour.

Enfant d’immigrés juifs algériens, il entend rendre la justice aux Français, mettre fin à l’immigration…« Reconquérir notre puissance économique : nous allons le faire ! Rendre la justice aux Français : nous allons le faire ! Mettre fin à l’immigration : nous allons le faire ! », a tweeté Eric Zemmour.