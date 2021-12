France: l’ancien ministre de Sarkozy, Claude Guéant déposé en prison

Alors qu’il n’a pas payé ses dettes auprès du trésor français, l’ancien ministre français de l’Intérieur Claude Guéant a été condamné à neuf mois de prison par un tribunal du pays.

Claude Guéant, 76 ans, qui avait servi dans le gouvernement de l’ancien président Nicolas Sarkozy, a été incarcéré à la Prison de la Santé à Paris après avoir été condamné à une peine de neuf mois ferme. En effet, il est accusé de n’avoir pas payé de l’argent qu’il devait à l’État suite à son implication dans l’affaire des « premiers de cabinet » au début des années 2000.

Dans cette affaire, l’ancien ministre et plusieurs autres personnalités du Cabinet ont pris des fonds destinés aux enquêtes policières et les ont utilisés. Il s’en est servi pour s’attribuer des primes en espèces à lui-même et à son personnel. Guéant a été condamné en 2017 à deux ans de prison – dont un avec sursis – pour complicité de détournement de fonds publics, et à 75 000 € d’amende.

En France, les peines de prison de moins de deux ans peuvent normalement être purgées en dehors de la prison si l’individu est gardé sous surveillance grâce à l’utilisation d’un bracelet électronique, jusqu’à présent Guéant n’a eu à purger aucune de sa peine en prison. Il a également été condamné à rembourser 210 000 € à l’État à titre de dommages et intérêts.

L’ex-ministre n’a pas pu rembourser ses dettes assez rapidement avec sa pension de 5 500 €. « Sur cette somme, 3 000 € sont versés au Trésor public chaque mois », a indiqué à LCI l’avocat de Me Guéant, Philippe El Ghozi. « On croyait qu’il devrait payer plus, mais il n’en avait plus. Comme il ne payait plus, ils décidèrent qu’il devait exécuter une partie de sa peine en prison.

« C’est une décision très lourde », a déclaré Me El Ghozi. « Claude Guéant va bientôt avoir 77 ans : il est dans une situation que l’on attend d’un homme de son âge, avec des problèmes de santé très graves qui seront examinés par les médecins de la prison aujourd’hui et demain. Guéant est incarcéré au quartier des détenus vulnérables en raison de son état de santé, et Me El Ghozi a déclaré qu’il demanderait au juge de reconsidérer sa peine.