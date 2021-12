Florence Parly: « L’armée française est une force de  » réassurance » des populations sahéliennes »

La ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré ce dimanche, que les soldats français sont une force de protection pour les populations du Sahel.

Connue pour ses positions radicales sur la politique militaire de la France au sahel, la ministre française des Armées, Florence Parly, a été interrogée sur la présence militaire de la France au Sahel, une présence qui semble être indigeste pour la quasi-totalité des populations sahéliennes en proie au terrorisme. Dans ses éléments de réponse, l’autorité française s’est montrée sereine et soutient que « là où nos soldats sont présents, la population comprend qu’il s’agit de forces de protection et de réassurance car c’est elle qui est la première cible des terroristes», a-t-elle estimé, dans un interview accordée au JDD rapporte l’AFP, ce Dimanche.

Le discours anti-français est alimenté par «des acteurs politiques dans leur propre intérêt ou sous influence extérieure [ NDLR, Russie», a révélé madame Parly. La Russie œuvre, à travers, des opérations de propagande et de manipulation de masse sur les réseaux sociaux pour discréditer les forces françaises engagées dans la lutte contre le terrorisme au SAHEL, souligne Florence Parly.

Cependant, la déclaration de la ministre française ne révèle pas forcement le constat fait dans les différents pays du Sahel en proie au terrorisme ces dernières années. Du Mali, en passant par le Burkina Faso via le Niger et Cie, les manifestations anti-françaises sont légions. Les protestataires que cela soit des organisations syndicales, ou des hommes politiques, des associations juvéniles (…), la revendication première est toujours la même dans les pays de la sous-région: départ des troupes françaises. Le blocage durant plusieurs jours, d’un convoi militaire français au Burkina Faso et au Niger, en est la preuve la plus récente qui soit.