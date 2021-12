Fêtes de fin d’année et covid-19: l’Etat togolais impose de nouvelles restrictions

Le Togo a pris de nouvelles mesures restrictives pour éviter toute aggravation de la situation déjà critique avec l’apparition d’un nouveau variant Omicron de covid-19.

Décidemment, les togolais vont devoir fêter avec la covid-19 et les nouvelles restrictions qui y vont avec. En effet, les réveillons de Noël (24 décembre) et de Nouvel an (31 décembre) seront célébrés de 18h30 à 21h sur toute l’étendue du territoire national togolais, a décidé ce jeudi, le ministre d’Etat, chargé de l’administration territoriale, Payadowa Boukpessi. La décision est prise en raison de la recrudescence ces derniers jours de nouveau cas dans le pays.

Le Togo connait un rebond de coronavirus, marqué d’une part, par une forte augmentation du nombre de cas (24 cas le 15 décembre à 164 le 21 décembre), installant à nouveau le Togo dans la “zone rouge de la progression de la pandémie”, et de l’autre, par l’apparition du variant Omicron. “Le variant Omicron est là, et le séquençage a montré qu’il représente 25 % des cas, il est plus contagieux que l’ancien variant Delta. Nous sommes passés de 2,5% de positivité pour arriver à 12,5% de positivité”, a indiqué le chef de la riposte, le Colonel Djibril Mohaman, le mercredi 22 décembre 2021.

S’il est précisé que les célébrations devront se faire dans le respect des mesures édictées par le gouvernement et déjà communiquées, il est en outre rappelé que “toute autre célébration nocturne est interdite”. Pour rappel, le Togo recense actuellement 861 cas officiels encore actifs de coronavirus.