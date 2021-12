« FCBE, c’est notre parti d’origine. Je pense qu’il faut retourner à la maison », Moïse Kérékou

Dix mois après sa suspension du parti « Les Démocrates », Moïse Kérékou, colistier de Joël Aïvo à la dernière élection présidentielle a rompu le silence pour éclairer l’opinion nationale sur ce qui a motivé sa candidature à la dernière élection présidentielle, pourquoi il démissionne du parti Les Démocrates et sa probable prochaine destination.

Après l’annonce de sa démission du parti « Les Démocrates » suite à sa suspension et les incohérences qu’il a observé au sein de la formation politique dont il est pourtant membre fondateur, l’ancien ambassadeur Moïse Kérékou fait-il son retour dans le parti force cauris pour un Bénin émergent?

C’est bien ce que semble annoncer l’ex compagnon politique des démocrates à travers une publication sur sa page Facebook. Après avoir exposé ses expériences à côté des membres du parti présidé par Eric Houndété, Moïse Kérékou invite ses partisans à fermer cette page pour ouvrir d’autres horizons.

« Mes chers compatriotes, maintenant que j’ai donné brièvement ma part de vérité sur la situation ayant conduit à ma suspension de mes fonctions au sein du Parti « Les Démocrates et de ses activités, que vous connaissez aussi la raison de ma démission, nous sommes quittes. À présent, nous devons avoir le courage de fermer cette page douloureuse de notre parcours politique« , a écrit Moïse Kérékou dans une publication sur sa Page Facebook.

Maintenant que la page des démocrates est définitivement fermée, que compte faire l’ancien ambassadeur pour poursuivre sa carrière politique? Où compte-t-il atterrir pour continuer le combat politique? Le fils de l’ancien président n’entoure pas de l’ombrage la question. Selon lui, si l’on ne sait pas là où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.

« Nous venons des FCBE. Et vous savez tout ce que j’ai entrepris entre temps pour la réconciliation des deux ailes en impliquant même le Président Obasanjo. FCBE, c’est notre parti d’origine. Je pense qu’il faut retourner à la maison pour ne pas errer« , a indiqué Moïse Kérékou dans sa publication.

Oui, c’est mon avis ! poursuit-il avant de mettre un bémol. « Cependant, j’ai reçu cinq sur cinq vos multiples doléances qui recommandent et exhortent à la création d’un Parti politique. Je vous comprends et cela va de soi au regard de notre expérience politique d’une douzaine d’années« , écrit-il dans sa publication.

A défaut d’une ouverture au sein du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’ancien compagnon politique des démocrates peut opter pour la création de son propre parti politique. En tout, l’appel de ses sympathisants dans ce sens n’est pas rangé dans le tiroir.

« Vos suggestions et vos recommandations ne sont pas rentrées dans des oreilles d’un sourd. Lors de ma tournée que j’envisage entreprendre bientôt, nous aurons à en discuter face à face et de vives voix. Vous me connaissez pour mon sens de l’écoute, mon attachement au dialogue, mon ouverture d’esprit et ma flexibilité« , laisse-t-il comme une promesse.

La page Aïvo et Madougou aussi tournée ?

Au demeurant, la seule chose qui a manqué dans la longue diatribe de l’ambassadeur Moïse Kérékou, c’est des mots de compassion à l’endroit de Joël Aïvo dont il a été colistier et qui pourtant a été condamné à 10 ans de prison ferme par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Il en est de même de Reckya Madougou, candidate des démocrates, un poste pour lequel il a également postuler avant de s’allier à Joël Aïvo à défaut d’avoir gain de cause.

En effet, dans la longue publication où il a annoncé sa démission du parti « Les Démocrates », les raisons de cette démission et sa prochaine destination, Moïse Kérékou a observé un total silence sur la condamnation de Joël Aïvo et de Reckya Madougou.

Il est vrai que le but de la publication de Moïse Kérékou est d’annoncer à ses soutiens qu’il n’est plus membre du parti « Les Démocrates ». Leur expliquer les raisons de ce choix et pourquoi il a été candidat à la dernière élection présidentielle sur une autre liste que celle des démocrates.

N’empêche, le fils du général Kérékou dans sa longue publication a réservé une bonne partie pour saluer et remercier ses militants tout en leur formulant déjà les vœux de fête de noël et de bonne fin de l’année 2021.

Mais Aïvo et Madogou? on pourrait dire, désormais une histoire ancienne. C’est du moins le sentiment que projette le silence de l’ambassadeur sur ces deux personnalités politiques condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement.

La politique, c’est avant tout un jeu d’intérêt et on n’a que cure des handicapés, des blessés de guerre et des otages. Un jeu dangereux dans lequel on ne peut jamais être sûr de ses propres alliés. Pour Moïse Kérékou, certainement la page Joël Aîvo est tournée. L’objectif suivant, c’est certainement les législatives de 2023. Et c’est sans doute ce qui justifie la tournée politique annoncée pour bientôt.

Le mal au sein des partis politiques, c’est que chacun y est pour ses intérêts personnels et non pour une véritable ambitions pour le pays. Quand cet intérêt est mis en cause, on donne un coup à sa famille politique et on se tourne vers d’autres horizons.

C’est du moins le sentiment qui est projeté aux populations qui de plus en plus affichent leur désintérêt pour la chose politique. L’exemple le plus simple pour soutenir cette assertion, est que le parti FCBE, la destination de Moïse Kérékou est aussi accusé de ce que l’ambassadeur déplore au sein des démocrates par des personnalités comme Théophile Yarou, De Laure Faton lorsque ceux-ci ont décidé de quitter le parti cauris. Faut-il donc vraiment prendre au sérieux les hommes politiques? A chacun de tirer sa conclusion.