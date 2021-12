Ethiopie: l’armée fédérale inflige un revers aux rebelles et reprend le contrôle de plusieurs villes

Les forces fédérales éthiopiennes ont repris le contrôle de plusieurs villes stratégiques après avoir remporté une série de victoires contre les rebelles du nord du Tigré.

Alors que la guerre battait son plein en Ethiopie et que les forces rebelles du Front populaire de libération du Tigré (TPF) avançaient vers Addis-Abeba, après avoir pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques sur le passage, le Premier ministre éthiopien Aby Ahmed a décidé de se rendre lui-même sur le champ de bataille pour conduire les combats.

Une initiative qui semble payer, car l’armée fédérale semble reprendre le dessus sur les rebelles en reprenant plusieurs villes. L’armée a repris le contrôle de vastes étendues de territoire et renversant apparemment le cours de la guerre, infligeant une série de défaites aux rebelles du TPLF et leurs alliés Oromos.

Le premier territoire important que le gouvernement a repris était la ville de Chifra dans la région d’Afar. Le mercredi 1er décembre, il a annoncé la reprise de Shewa Robit sur la route principale d’Addis-Abeba, et un jour plus tard, l’armée et les milices alliées ont repris Lalibela, une ville historique célèbre pour ses 13 églises creusées dans le roc. Lundi soir (6 décembre), le gouvernement a affirmé avoir repris les villes stratégiques de Dessie et de Kombolcha, dont la chute il y a un mois avait déclenché une alarme généralisée.

Un repli stratégique du TPLF

Dans leur régression, les rebelles du TPLF assurent ne pas être en train de perdre la guerre mais qu’il ne s’agit que d’un repli stratégique. Selon le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, les forces gouvernementales sont entrées dans les deux villes sans résistance alors que le groupe d’insurgés procédait à des « ajustements territoriaux » tactiques pour éventuellement faire un retour.

«Nous avons quitté North Shoa, Kombolcha et Dessie dans le cadre de notre plan. Il n’y avait aucune unité organisée pour « libérer » ces villes et les habitants le savent et les généraux d’Abiy le savent. Les choses se passent selon notre plan. Le reste n’est que du cirque », a déclaré le porte-parole dans un tweet. Tout en signalant le retrait tactique hier, Getachew a affirmé qu’ils avaient battu « l’ennemi » sur plusieurs fronts, y compris Dessie, affirmant que le mouvement rebelle finirait par gagner.

« Nos ajustements territoriaux se dessinent déjà. De Tarma Ber jusqu’à Dessie, nous avons écrasé des contingents ennemis de grande taille. Tout simplement, Abiy et ses partenaires ne font pas le poids face à nous. Il y a tellement de considérations tactiques, opérationnelles et stratégiques derrière notre décision », a-t-il déclaré.