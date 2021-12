Ethiopie – Crise du Tigré: le Premier ministre ne ferme pas la porte à une solution pacifique

Le bureau du premier ministre a déclaré que ses actions n’éliminaient pas le besoin de paix, mais simplement que ses forces repoussaient un groupe qu’il qualifiait de terroriste.

« La décision du Premier ministre de rejoindre l’armée sur le champ de bataille ne signifie pas un changement de position du gouvernement pour une solution pacifique au conflit de principe. Au contraire, il évite le complot des organisations terroristes et de leurs alliés étrangers », a déclaré un communiqué du bureau du Premier ministre.

« Sa décision a remonté le moral des troupes et encouragé le peuple éthiopien à résister et à repousser la menace d’une organisation terroriste. De grands progrès ont été accomplis pour obliger les TPLF à renoncer à leur occupation de zones clés, en particulier Kasagita, Chifra, Burqa », indique le communiqué. Le communiqué intervient après que le PM a fait un premier point des avancées des troupes fédérales, revendiquant la victoire à Mezezo, Molale, Shoa Robit et Rasa, qui auraient été libérés des forces du TPLF.

« Le gouvernement éthiopien a remporté une victoire militaire décisive sur le groupe terroriste et a repris le contrôle des zones infiltrées par le TPLF. Les mesures contre le groupe terroriste se poursuivront jusqu’à ce que le TPLF ne soit plus une menace pour la paix et la sécurité nationales », a ajouté son bureau. La guerre entre les forces fédérales et les rebelles du Tigré dure depuis plus d’un an et des milliers de personnes sont déplacées avec une crise humanitaire qui, selon l’ONU s’aggrave dans le pays.