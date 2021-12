États-Unis: une tornade fait au moins 50 morts dans le Kentucky, l’État d’urgence déclaré

Au moins 50 personnes ont été tuées dans le Kentucky lors du passage d’une tornade qui a balayé plusieurs régions des États-Unis. Le gouverneur de cet État, Andy Beshear, a déclaré l’État d’urgence.

Elle a semé la mort et la désolation sur son passage. Une tornade a fait au moins 50 victimes dans le Kentucky, a annoncé samedi 11 décembre le gouverneur de cet Etat américain, Andy Beshear. « Je crains qu’il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky (…), on est probablement plus proches de 70 à 100 morts, c’est affreux », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

La plupart des destructions sont concentrées dans le comté de Graves, notamment la ville de Mayfield, a-t-il ajouté, selon ses propos rapportés par CNN (en anglais). L’effondrement du toit d’une usine de fabrication de bougies « a fait d’innombrables victimes », a-t-il expliqué. « Avant minuit, j’ai déclaré l’état d’urgence », a-t-il précisé. Les bâtiments touchés comprennent le palais de justice du comté de Graves et la prison attenante.

Video from the candle factory in Mayfield, Ky. (📸:Brandon Robbins) Gov. Beshear confirmed at least 50 deaths in western Ky. following tornadoes Friday night>>> https://t.co/BuQpMh0rSu pic.twitter.com/GK4IlwzZKa — KFVS News (@kfvsnews) December 11, 2021

Des victimes et des dégâts dans plusieurs régions

Cette tornade a fait des victimes et des dégâts dans plusieurs États du sud-est et du centre-sud des États-Unis vendredi. Des employés d’Amazon étaient pris au piège samedi d’un entrepôt du géant de la distribution ravagé la veille dans l’Illinois, selon les autorités et des médias qui parlent d’une centaine de personnes.

Creason Street in #BowlingGreen, #Kentucky 🇺🇸, close to the WKU Campus. Power line down and huge trees completely uprooted after the #tornadooutbreak last night.🌪🌪 pic.twitter.com/58NL1d8JO0 — Carlos Juan Semidey (@QuakeChaser35) December 11, 2021

En Arkansas, une personne a été tuée, selon les médias. Dans le Tennessee, au moins deux personnes ont été tuées dans des incidents liés à la tempête, selon un responsable de la gestion des urgences cité par les médias locaux.