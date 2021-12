Etats-Unis: un père et ses fils meurent calcinés à cause de leur sapin de Noël

Un homme et ses deux fils sont morts dans l’incendie de leur maison à Quakertownn, dans l’État américain de Pennsylvanie. Le sapin de Noël serait à l’origine de l’accident, a indiqué la police.

Dans l’État américain de Pennsylvanie, un père de famille et ses deux fils sont décédés dans l’incendie de leur maison. Selon le média local 3CBSPhilly, l’incendie aurait été provoqué par leur sapin de Noël à l’intérieur de la maison. Le feu s’est déclaré hier soir, selon le chef de la police Scott McElree: « Pour l’instant, des éléments laissent penser que le sapin de Noël s’est embrasé à cause des guirlandes lumineuses ».

#Pennsylvania

“Tragedy struck Christmas morning when a father and two of his sons were killed after fire engulfed their Quakertown home.”pic.twitter.com/LB39lQh2Aa — Shane B. Murphy (@shanermurph) December 26, 2021

Les cinq membres de la famille dormaient au deuxième étage lorsque l’incendie s’est déclaré, a-t-il ajouté. Le père de 41 ans et deux de ses fils, âgés de 8 et 11 ans, sont décédés, tandis que la mère et le fils aîné ont pu être sauvés. Ils souffrent de légères brûlures. Les deux chiens de la famille ont également péri.

Une intervention complexe

La force de l’incendie était telle qu’elle a empêché les soldats du feu d’entrer dans la maison. « Il était très difficile pour les pompiers d’entrer en sécurité, cela a pris du temps, a expliqué Doug Wilhelm. La porte avant et la fenêtre avant étaient bloquées, le feu avançait dans toute la maison à ce stade. »

L’annonce du décès du père et de ses deux fils a provoqué une vague d’émotion à Quakertown. « C’est avec une insoutenable tristesse que nous vous annonçons, ce matin de Noël, une nouvelle tragique : dans un incendie tôt dans la journée, la famille King a perdu son père, Éric, et deux élèves de l’école élémentaire Richland, Liam et Patrick », a réagi la page Facebook du district de l’école des deux garçons.

Une collecte de fonds en soutien à la famille a été lancée sur GoFundMe. Dimanche dans l’après-midi, plus de 440 000 dollars (soit environ 255 000 000 millions f CFA), avaient été récoltés.