États-Unis: des poissons tombent du ciel au Texas, pendant une tempête

Dans le vaste État du Texas au sud des États-Unis, plusieurs habitants de la ville du Texarkana ont déclaré avoir vu des poissons partout sur le sol après qu’ils soient apparemment tombés du ciel pendant une tempête de pluie mercredi 29 décembre 2021.

La pluie tombe du ciel. La neige aussi. La grêle, encore. Mais des sardines ? Eh bien oui ! Cela s’est produit vers 16 h 30 de ce mercredi 29 décembre, selon James Audirsch, qui travaille chez Orr Maxx, un concessionnaire de voitures d’occasion dans l’est du Texas. Il dit que lui et son collègue, Brad Pratt, ont entendu des bruits forts et ont regardé dehors pour voir des poissons tomber du ciel.

Selon les témoins, on pouvait voir de petits poissons dans les rues, les parkings et les jardins. Certains mesuraient entre 10 et 15 cm de long et, selon plus d’un rapport, “semblaient être de jeunes bars blancs”.

Selon les météorologues, le phénomène de “pluie de poissons”, bien qu’extrêmement rare, est le résultat d’un événement météorologique inhabituel au cours duquel une trombe d’eau, se déplaçant au-dessus d’un lac, d’une rivière ou d’un grand étang, aspire de petites créatures comme des poissons ou des grenouilles. L’entonnoir les transporte jusqu’à ce que ses vents faiblissent et que les créatures, parfois encore vivantes, tombent du ciel.

Avant Texarkana, la dernière apparition d’une telle anomalie météorologique aux États-Unis a été signalée dans l’Utah en octobre de cette année.