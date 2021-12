Énergie Électrique: le Bénin reste devoir au Nigeria au titre du 2eme trimestre 2021

Dans le rapport du deuxième trimestre 2021 de la Commission nigériane de régulation de l’électricité, le NERC a déclaré que la République du Bénin, la République du Niger et le Togo n’ont effectué aucun paiement pour l’électricité qui leur a été fournie par le Nigeria au cours du deuxième trimestre de 2021.

Dans son rapport du deuxième trimestre 2021, qui vient d’être publié, la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC) indique que les entreprises d’électricité du Bénin , du Niger et du Togo et certains autres clients spéciaux ont reçu une facture totale de 770 millions de naira ( plus d’un milliards f CFA) de la part de la « Nigerian Bulk Electricity Trading company » et de l’exploitant « Transmission Company of Nigeria ».

Dans son rapport, la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC) a cité nommément la Société nigérienne d’électricité – NIGELEC, en République du Niger ; la Société béninoise d’énergie électrique – SBEE, en République du Bénin ; et la Compagnie d’énergie électrique du Togo – CEET, en République togolaise. « Aucun paiement n’a été effectué par ces clients au cours du trimestre. Nous espérons qu’au fur et à mesure que l’économie de ces clients s’améliorera après le blocage de l’OCVID-19, ils recommenceront à régler l’intégralité de leurs factures ».

Pour rappel, la Nigeria Electricity Supply Industry (NESI) fournit une capacité de 300 mégawatts au Togo, au Bénin et au Niger. Mais, le secteur souffre d’un déficit avec une production de 7 000 MW pour une demande d’environ 50 000 MW. Il a, en outre, un besoin de financements estimé à 40 milliards $ dans la chaîne de valeur de la production, de la transmission et de la distribution. Régulièrement, le Nigeria somme ces clients internationaux d’honorer leurs engagements.