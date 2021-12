En pleine pandémie de Coronavirus, la fièvre hémorragique de Lassa refait surface

Alors que le pays n’en a pas fini avec la pandémie de coronavirus, le Nigéria enregistre plusieurs cas de la fièvre hémorragique de Lassa, la maladie refaisant ainsi surface dans le gouvernement local de l’État de Bauchi, après plusieurs mois de répit.

Selon les informations rapportées par le président exécutif de l’Agence de développement des soins de santé primaires de l’État de Bauchi (BASPHCDA), le Dr Rilwanu Mohammed, au moins trente personnes ont été dépistées positives à la fièvre de Lassa dans l’Etat. Ces personnes selon le responsable, faisaient partie des échantillons prélevés dans tout l’État.

Le Dr Rilwanu Mohammed a attribué cette résurgence de la maladie mortelle au fait de la récolte en cours des produits agricoles tout en informant qu’entre janvier et décembre de cette année, un total de 153 cas probables de fièvre de Lassa ont été enregistrés dans l’État, rapporte le Daily Post. Sur ce chiffre, 136 ont été testés au hasard avec huit personnes confirmées décédées a-t-il ajouté.

Malgré la situation inquiétante, le responsable a tenu à rassurer que le gouvernement de l’État prenait toutes les mesures médicales et préventives nécessaires en vue d’assurer la sécurité de la population de l’État. Il a également mis en garde la population sur l’importance de l’hygiène personnelle et environnementale, ce qui, selon lui, leur permettrait de contrôler la propagation de la fièvre de Lassa et d’autres maladies transmissibles.