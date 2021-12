En Côte d’Ivoire, Eric Zemmour s’adresse aux soldats Français engagés dans des opérations

Depuis la Côte d’Ivoire où, il est en visite actuellement, le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en France, Eric Zemmour, a salué la bravoure et le dévouement des soldats Français engagés en Afrique et dans l’opération Barkhane.

Le journaliste d’extrême-droite présenté comme un rival de Macron aux prochaines élections, Eric Zemmour, avait décollé de Paris à 14h56 à bord du vol AF702 de la compagnie Air France et était arrivé à Abidjan, dans la nuit du mercredi 22 décembre 2021. Dans la capitale ivoirienne où, il devrait rencontrer le président Alassane Ouattara, Eric Zemmour a tenu à s’adresser aux militaires Français engagés dans des opérations.

« (…) toute la France fêtera Noël, mais vous, loin de votre famille et de votre base, vous êtes sur les théâtres d’opérations lointaines ou sur le territoire national. Vous protégez les Français et les lieux sacrés, vous êtes dans les forces de dissuasion et de veille », a fait remarquer Eric Zemmour. Le polémiste Français a salué la bravoure et le dévouement des soldats engagés et s’est incliné devant la mémoire de tous les soldats tombés.

« Votre action dans le monde protège notre pays des agressions d’où qu’elles viennent. Elle protège nos intérêts aux côtés de nos partenaires que nous n’abandonnerons pas », a déclaré Eric Zemmour qui promet accorder une attention particulière aux moyens qui seront alloués à la Défense et à l’armée, ainsi que le renforcement du dispositif de la Défense territoriale et l’amélioration des conditions de vie des soldats et anciens combattants.

Eric Zemmour est connu depuis des années pour son rejet et son inquiétude, qu’il ne cache pas, des aspects culturels auxquels adhèrent les membres des communautés musulmanes de France, en commençant par les rituels religieux et en terminant par leurs noms et leur langue.

Enfant d’immigrés juifs algériens, il entend rendre la justice aux Français, mettre fin à l’immigration…« Reconquérir notre puissance économique : nous allons le faire ! Rendre la justice aux Français : nous allons le faire ! Mettre fin à l’immigration : nous allons le faire ! », a tweeté Eric Zemmour.