Emmanuel Macron annonce un sommet entre l’Union Européenne et l’Union Africaine

Emmanuel Macron qui doit conduire la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui débutera le 1er janvier 2022 pendant six mois a annoncé un Sommet entre l’Union africaine et l’UE en février à Bruxelles.

Emmanuel Macron présente ce jeudi, en conférence de presse dès 16h, ses priorités pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui démarre le 1er janvier. Emmanuel Macron a indiqué que l’objectif de la présidence française était de “passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de son destin”.

Le moment que nous vivons est rare. Dans l’Europe à 27, la France exerce la Présidence une fois tous les treize ans. Le 1er janvier 2022, nous aurons la responsabilité de porter des ambitions pour l’Europe. Ce que nous ferons :https://t.co/ICGvyPaENP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2021

Un autre objectif sera la “protection de notre voisinage”, via une politique africaine, notamment pour diminuer les flux migratoires vers l’Europe. Un sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne sera organisé en février pour redéfinir les relations, refonder un new deal économique avec l’Afrique, identifier les enjeux éducatifs et écologiques du continent. Il s’agira aussi d’assurer la stabilité et la prospérité de notre voisinage avec les Balkans occidentaux. «L’Afrique est notre priorité », affirme-t-il.

Emmanuel Macron souhaite également développer la défense européenne. Il veut “définir une souveraineté stratégique européenne pour ancrer que nous Européens, que nous soyons membre de l’Otan ou pas, nous avons des menaces communes et des objectifs communs”. Il s’agira aussi de lancer des exercices communs et de développer l’industrie de défense européenne.